Mesures de baisse des denrées : des " magasins témoins " seront créés pour ressusciter les défuntes SONADIS

Après l’indépendance, la Société Nationale de Distribution du Sénégal (SONADIS) a été mise en place par l’Etat du Sénégal pour contrôler les prix des produits de consommation. Ces boutiques ont disparu au fil des années.



Le nouveau régime, dans sa politique de baisse des denrées, a décidé de les restaurer, en guise de mesures d’accompagnement, de régulation et de contrôle. Lesquelles mesures consistent à mettre en place le système des magasins témoins qui fait référence aux SONADIS.



«Les magasins témoins vont être mis en place en impliquant les jeunes et les femmes. Ça créera des emplois et ca donnera une traduction complète de l’engagement du gouvernement de désormais de faire du service civique et des volontaires civique une arme de développement. Donc, ça va être mis en place au travers les magasins témoins. Les moins jeunes s’en rappelleront : la SONADIS qui était une société de l’État qui parvenait à réguler les prix. Ce n’est pas pour aller concurrencer, mais c’est pour aller faire de l’affichage des règles », a expliqué le Secrétaire général du Gouvernement qui était face à la presse ce jeudi 13 juin 2024.



Pour le secrétaire général du gouvernement, le défi c’est de travailler à lutter contre la spéculation des prix.