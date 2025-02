Meurtre de Cheikh WADE à Mpal : Le député Alioune DIEYE demande le rétablissement de la peine de mort

Le député du parti Pastef, originaire de la commune de Mpal, a exprimé sa tristesse suite au meurtre de Cheikh WADE, gérant d'un multiservice dans sa localité. "Mpal est une ville paisible, exempte de toute forme de violence. Cependant, hier, nous nous sommes éveillés dans la douleur", a déclaré le député dans une déclaration filmée.



"Ce drame est la conséquence de l'insécurité grandissante qui sévit à Mpal et dans ses environs. Nous implorons les autorités de nous apporter leur assistance à cet égard", a-t-il ajouté.



"C'est une ville carrefour qui entraîne des rassemblements de personnes d'horizons divers. La surveillance sécuritaire doit être renforcée afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent", a poursuivi le parlementaire élu sous la bannière de Pastef.



M. DIÈYE a invité la gendarmerie nationale à renforcer le dispositif de sécurité. Le parlementaire a également réclamé le rétablissement de la peine de mort. "Cela mettra fin aux crimes récurrents dans le pays, faute de dissuader ces auteurs", a-t-il affirmé.



Afin de renforcer davantage ce dispositif, il a invité à'adopter une approche rigoureuse en mettant en place des mesures plus substantielles et pérennes pour assurer une protection renforcée.



NDARINFO.COM