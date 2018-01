Microfinance : Microcred absorbe Fides

Par Amayi Badji

Reussirbusiness.com

La nouvelle vient d’être confirmée par le Ministère des Finances et de la BCEAO : Microcred Sénégal absorbe dans son réseau FIDES Microfinance Sénégal (ndlr ex. Saint-Louis Finances). L’autorisation de la tutelle à Microcred représente une opportunité unique d’élargir et d’orienter ses opérations vers le secteur rural.«Microcred et FIDES partagent des missions similaires qui visent à satisfaire les besoins financiers des populations mal ou non desservies par le système financier traditionnel et donc à participer à l’amélioration des conditions de vie de leurs clients et au développement économique du pays.Cette acquisition permet à Microcred de compléter sa gamme de services avec des produits spécifiques aux zones péri-urbaines et rurales comme le crédit de groupe et le crédit agricole, et de faire bénéficier aux clients de ces zones des produits innovants qui sont la marque de fabrique de Microcred Sénégal», lit-on dans le communiqué dont copie a été adressée à notre rédaction.L’intégration de FIDES au sein de Microcred représente d’importants avantages pas seulement pour leurs clients mais aussi pour leurs ex employés qui rejoignent une des institutions les plus performantes de l’Afrique de l’OuestMicrocred Sénégal a ouvert les portes en septembre 2007 et aujourd’hui il présente un réseau de 39 agences et plus de 500 points baobab dans ses services de proximité. Le groupe compte actuellement neuf filiales en Afrique notamment au Madagascar, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Nigéria, au Mali, en Tunisie, au Burkina Faso, en Zimbabwe et en République Démocratique du Congo. Au plan international, Microcred a établit deux filiales en Chine.