Mis sur orbite, le MCDS plaide pour la cause de Darou – vidéo

Le Mouvement a opéré sa mue samedi à l’issue d’une assemblée générale constitutive. D’actions sociales disparates dans la Commune et le département de Saint-Louis depuis une dizaine d’années, le mouvement s’érige désormais en force de proposition. Suivant sa tradition de solidarité, cette année 1.422 kits scolaires ont été distribués pour encourager l’accès à l’éducation. Plus d’une vingtaine de femmes de Darou ont été également enrôlées dans un programme de formation sur la transformation des produits alimentaires en collaboration avec l’Université Gaston Berger. Ces initiatives sont accompagnées de distributions annuelles de couvertures pour les talibés du quartier. « Darou semble comme oublier de Saint-Louis », a constaté Badara GUEYE, le président de cette structure. « Certes, la municipalité a fourni des effort dans l’éclairage et le pavage mais il reste beaucoup de choses à faire dans le quartier », a ajouté l’inspecteur des imports et domaines. Il a plaidé notamment pour l’implantation d’un collège d’enseignement moyen à Darou dont le manque occasionne des difficultés pour les élèves, en invitant la jeunesse de la ville à se joindre à sa dynamique.