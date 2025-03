Mody Niang démissionne de la présidence du conseil d’administration du journal Le Soleil

Mody Niang n’est plus le président du conseil d’administration (PCA) de la Société sénégalaise de presse et de publicité (SSPP), éditrice du quotidien national Le Soleil. Nommé en août 2024 par le président Bassirou Diomaye Faye, il a annoncé sa démission pour des raisons de santé, selon des informations relayées par Le Témoin et Rewmi.



Dans une déclaration reprise par la presse, Mody Niang explique qu’il a rapidement constaté qu’il ne pourrait pas assurer sa mission avec l’efficacité attendue par le président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko, et le directeur général du journal Lamine Niang.



Anticipant d’éventuelles interprétations, il a tenu à clarifier les motifs de son départ : « Je précise à l’intention de tous mes compatriotes que ma démission n’a aucun lien, absolument aucun, avec mon engagement à soutenir Ousmane Sonko et le Pastef. »



Son remplacement à la tête du quotidien national Le Soleil n’a pas encore été officiellement annoncé.