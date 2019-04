Momar NDAO : « les boulangers ne respectent pas les Sénégalais »

L’Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) est dans tous ses états. Contre la grève de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), le président de l’association, Momar Ndao, parle de caprices de boulangers, auquel l’Etat ne doit pas céder. D’autant plus que motive le consumériste, interrogé par Radio Sénégal, le prix d’aucun des intrants n’a connu de hausse.



« Les boulangers ne respectent pas les Sénégalais, fulmine-t-il. Le prix du pain a été fixé. Celui du gasoil a baissé. L’électricité a baissé de 10%. Le prix du sac de farine est inférieur à celui auquel il était fixé au moment où on fixait le prix du pain. Si on devait revoir le prix du pain, on devrait baisser. Il n’y a pas une modification suffisamment importante pour que le prix du pain soit revu à la hausse. Au contraire, il devait être revu à la baisse puisqu’il y a la baisse de l’électricité et celle du prix du gasoil et toutes ces baisses n’ont pas été répercutées. Donc, aujourd’hui, qu’est-ce qu’ils veulent ? »



A l’en croire, si l’Etat accepte la proposition relative à une offre sur le marché d’une baguette de 200 F CFA, les boulangers ne présenteront que ce produit aux consommateurs. « Il faut refuser l’homologation du format de 200 F CFA dont ils parlent parce que c’est de la pure arnaque », rejette Momar Ndao.





EMEDIA