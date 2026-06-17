Mondial 2026 : Pape Thiaw appelle les Lions à aller chercher les trois points contre la Norvège

Pape Thiaw n'a pas laissé la défaite face à la France (3-1) entamer sa détermination. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des Lions a immédiatement tourné la page et fixé le cap sur la Norvège, prochain adversaire du Sénégal dans le groupe I de la Coupe du monde 2026.





« Nous avons cinq ou six jours pour préparer la rencontre contre la Norvège. Il faudra essayer d'aller chercher les trois points. Ce sera un match très important. Si nous gagnons, nous nous replacerons dans la course à la qualification », a-t-il déclaré, conscient de l'ampleur de l'enjeu après que les Drillos ont dominé l'Irak (4-1) pour prendre la tête du groupe.





Le technicien sénégalais a tenu à rassurer sur l'état d'esprit de son groupe. « Nous avons des compétiteurs dans ce groupe et je ne m'inquiète pas à ce sujet », a-t-il affirmé, ajoutant que ses joueurs sont « conscients des enjeux du match face à la Norvège et vont jouer leurs chances à fond ».



Il a conclu sans détour : « Ce ne sera pas facile, mais nous savons aussi qu'il nous faut des points pour atteindre le deuxième tour. »



