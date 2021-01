Mondial des clubs : trois arbitres sénégalais désignés

Cette désignation consacre un baptême du feu pour l’arbitre central, Maguette Ndiaye, alors que les deux assistants avaient déjà pris part avec Malang Diédhiou à la Coupe du monde de football 2018 en Russie.



Les officiels sénégalais font partie des sept arbitres et 12

assistants désignés pour ce tournoi par la Commission des arbitres de la FIFA.



Elle a annoncé également la présence de sept arbitres supplémentaires qui prendront part à ce tournoi en tant qu’assistants vidéo.



Dans le cadre de cette compétition, la FIFA annonce

avoir encore désigné un trio féminin, dirigé par la Brésilienne Edina Alves Batista, une tendance appelée à se poursuivre.



Elle suit le chemin commencé lors de la coupe du monde U17 en Inde 2017 où la suisesse Esther Staubli a officié un match suivi par l’arbitre uruguayenne Claudia Umpierrez avec deux matchs de la Coupe du monde U17, au Brésil en 2019, rapporte la même source.



‘’Les arbitres sélectionnés effectueront leurs derniers préparatifs

au Qatar durant la semaine précédant le coup d’envoi de l’épreuve. En raison de la pandémie du Covid-19, la FIFA et le pays hôte s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de l’ensemble des acteurs de la compétition’’, indique le document.



Le tirage au sort des différentes affiches de la compétition dans laquelle l’Afrique sera représentée par Al Ahly du Caire (Egypte) champion d’Afrique 2020, aura lieu le 19 janvier à Zurich (Suisse), ajoute par ailleurs le même document.



Avec APS