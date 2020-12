Monsieur le Maire Mansour FAYE, Plus souvent parlez, parle-nous, parlons. Par Mamadou MBAYE

Depuis votre élection, vous avez adressé chacun de ces défis avec un projet structurant déjà réalisé ou en cours. Ces réalisations qui ne sont que le fruit de vos efforts personnels et ceux de l’équipe qui vous accompagne et des saints louisiens sont visibles. Durant tout votre parcours de Ministre comme Maire, vous nous avez habitués à rester sur les actes et à parler moins. Vous avez raison puisque comme le dit l’adage « bouche en cœur au sage, cœur en bouche au fou ».



Monsieur le Maire, c’est vrai qu’il n’y a pas un temps pour tout dire mais il y a parfois un temps pour ne rien dire mais surtout il y a un temps pour parler.



Il ne s’agit pas pour vous Maire de parler à ceux-là minoritaires :

• cet ancien soldat à qui on a arraché la médaille d’honneur ;

• ce professeur émérite mais …….. qui parfois oublie que ce qui fait le prestige du soldat ou la grandeur d’âme de quelqu’un, ce ne sont pas les titres mais les valeurs intrinsèques de « Jom », de « Ngor » et j’en passe. Dieu ne disait-il pas au prophète Moussa (PSL) en route pour l’Egypte « Vas mais tu auras en face de toi un grand roi, mais un roi qui ne se connait pas » en ouolof « Bour bou khamoul bopam ». Ceci nous perd souvent.



• ce « jeune activiste » au singulier dénommé « 10000 jeunes » qui n’en vaut pas trop la peine. Car j’ai lu une contribution d’autres jeunes qui lui disaient « ne me mets pas dans ton business »





Nous le savons tous, ces réactions sont de la pure manipulation visant à donner l’impression que vous n’écoutez pas suffisamment vos concitoyens et que ces derniers ne sont pas en phase avec vous. Ce qui serait un succès pour eux. Heureusement que le modus operandi n’est pas ingénieux. Ce n’est pas assez sué pour faire du buzz. C’est trop fainéant.





Monsieur le Maire, prenez le temps pour échanger avec cette grande majorité de saint louisiens qui vous admire et qui vous accompagne et dont la plupart ne poste pas de messages sur internet mais qui chaque matin, chaque jour suive vos inter actions, apprécie vos actions et écoute vos déclarations pour tout ce qui concerne leur ville car vous êtes loin d’ignorer la relation que les saint louisiens entretiennent avec leur terroir.



Et puis, ne nous aviez-vous pas dit, je vous cite « si un seul saint Louisien n’est pas content, je reste encore insatisfait et je dois continuer à travailler car mon ambition est de répondre aux besoins de tous les saint louisiens ».

Donc ne dérogez pas et jamais à ce principe même vis-à-vis de ceux-là-bas car comme on le dit en ouolof « mbaam gatt na wayé si diour gui leu ».



A nous saint louisiens Parles, parlez-nous et parlons.



Vos ambitions pour Saint louis sont intactes et connues, votre popularité encore plus grande grâce surtout à votre leadership si simple et entier et vos réalisations concrètes parmi lesquelles (i) le programme « Ndar Set Wéthie », (ii) la voirie intérieure (Goxumbacc, Ndioloféne, HLM, Balacoss) avec un réseau d’assainissement, (iii) le projet de restructuration de certains quartiers comme Diaminar, (iv) l’important programme de réfection des écoles et de construction de nouvelles classes, (v) le lancement du gigantesque projet concernant la brèche, -(vi) l’ambitieux programme de protection côtière pour sauver la langue de barbarie de l’avancée de la mèr et (vii) en fin la voirie, l’assainissement de toute l’Ile de Saint Louis, etc.



En dehors de ces réalisations sur le plan des infrastructures de base, vous avez posé un acte fort dans le domaine de la gouvernance de proximité et du rapprochement structurel de l’action municipale aux besoins de la population. Vous avez par vous-même initié, appuyé les comités de veille et d’action pour la résilience dans chacun des 33 quartiers de la ville. Vous avez-défini l’orientation stratégique de ces comités de quartiers en faisant d’eux des cadres permanents de prise en charge des questions de résilience à côté d’autres cadres existants.



Dans la même dynamique de co-construction d’une complicité avec vos concitoyens, et en réponse à la lancinante question de la jeunesse, suite au naufrage de jeunes saintlouisiens, vous avez ajouté à votre politique de jeunesse un maillon structurant accessible aux jeunes des quartiers à travers l’idée de plate-forme « quartier » d’information sur les opportunités de formation, d’insertion et de promotion.



Votre proximité et complicité avec vos concitoyens ne souffrent d’aucun doute.



Monsieur le Maire, vous avez toutes les cartes en main pour affiner vos idées, vos initiatives et vos actions pour le développement de Saint louis en étroite collaboration avec les populations des 33 quartiers.



Parlez, parle--nous, parlons. Communiquez sur toutes les bonnes choses que vous avez apportées à la Ville.

Parlez-nous avec votre langue de vérité, dans votre langage très digeste, mesuré, empreint de respect que tout le monde connait de vous. Et ainsi comme à l’accoutumée, tout le monde se joindra à vous et ensemble nous réalisons ainsi un rêve de plus (quel qu’il soit) au grand bonheur de nous saint louisiens.

Nous vous écoutons.



Mamadou MBAYE

Juriste

Expert en financement de la santé

mbaaye@yahoo.fr