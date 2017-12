NDAR ACADEMIE FOOT : la montée en puissance renforcée

Cette alliance dont les termes ont été déclinés en marge d’une rencontre des deux entités avec la presse, devra permettre de lancer les travaux de ses locaux sur un terrain de 14 hectares dans la commune de Fass-Ngom. Des terrains de foot et des locaux pour l’hébergement des pensionnaires et d’éventuels partenaires y seront installés.



Avec la signature de cette convention, le volet économique de NAF sera renforcé par Fac Internationale qui ouvrira à l’école de foot d’importantes possibilités de financement.



« Nous voulons mettre fin aux départs prématurés des jeunes de Saint-Louis. Cette situation provoque souvent une perte de leur identité saint-louisienne et une rupture de liens entre l’enfant et la famille », a-t-il déclaré.



« L’académie comptera, au total, 120 pensionnaires et prendra en charge des enfants âgés de 6 à 14 ans au niveau de l’école de foot. Il assurera la formation des U15 et U17 », a-t-il ajouté.



Cheikh Tidiane SOQUE, représentant de Fac International a exprimé sa joie de soutenir la NAF en tant qu’originaire de Saint-Louis. Il s’est réjoui du processus de professionnalisation et d’élargissement exprimé par Amara TRAORE et son équipe, en indiquant que dans l’union et la cohésion, les objectifs identifiés sont atteints.



Il faut rappeler que la NAF avait officiellement démarré ses activités en novembre 2014. Depuis lors, elle déroule ses activités au stade Mawade Wade.



