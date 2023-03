NDAR SETT WECC : Mansour FAYE vise des "standards élevés" (vidéo)

Pour le maire Mansour FAYE, ce nouveau pas franchi, va « rendre plus performante la gestion des déchets ». « Nous avions lancé le programme Ndar Sett Wecc pour changer le visage de la ville. Aujourd’hui, il est devenu est une réalité. Ce, grâce à la disposition à la commune de logistiques importants et d’équipements qui ont permis d’atteindre ces résultats », a confié l’édile.



« A travers ce partenariat, nous visons des standards élevés et nous créons une nouvelle dynamique », a-t-il ajouté M. FAYE, ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement.



Désormais, la logistique de nettoiement sera mise à la disposition de cette société et le travail de collecte sera mis en œuvre d’une manière collaborative avec le Service technique municipal. Ce qui promettra d’intégrer dans le parc de la Sonaged une quarantaine d’engins.