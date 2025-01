Ndèye Sène à Saint-Louis Basket Club : Un coming back qui suscite beaucoup d'espoirs

Double championne d'Afrique et quatre fois élue "reine du basket", Ndeye Sène fait son retour dans son club formateur après plusieurs mois de négociations. "Son retour est une belle réussite pour nous", a déclaré Samba Diop, le président de Saint-Louis Basket Club.



Ce retour au bercail s'inscrit dans une stratégie de reconstruction du club, qui traverse une période difficile.



En effet, SLBC, ancien fleuron du basket sénégalais, fait face à de nombreux défis, notamment la perte de joueuses, le manque de moyens financiers et des infrastructures déficientes.



"Ces facteurs ont considérablement impacté nos résultats", a souligné M. DIOP, qui déplore particulièrement l'état du stadium Joseph Gaye, principal terrain d'entraînement de l'équipe.



Le SLBC, qui a formé plusieurs talents nationaux dont Aminata Diop, Couna Ndao, Fatou Dieng et Pape Moustapha Diop, espère que ce retour marquera le début d'un renouveau.



NDARINFO.COM