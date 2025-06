Ndiayène Pendao : Diomaye visite des projets agricoles structurants

En tournée dans le Nord du pays, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a visité ce jeudi le centre de groupage de Boubé et le casier rizicole de Saré Walo, dans la commune de Ndiayène Pendao (département de Podor).



Ces infrastructures agricoles sont le fruit d’un partenariat entre le Sénégal et la République de Corée, à travers l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA). Elles visent à renforcer la modernisation de l’agriculture et à soutenir les efforts du pays pour atteindre la souveraineté alimentaire.



Selon la présidence, ces projets s’inscrivent dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, qui place l’agriculture durable et inclusive au cœur de la transformation économique nationale.