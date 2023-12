Ndioum accueille les phases finales de la région de Saint-Louis

La commune de Ndioum, dans le département de Podor, va accueillir, à partir de vendredi, les phases finales sportives de l’Organisme régionale de coordination des vacances (ORCAV) auxquelles prendront part douze équipes de football, a appris l’APS, du président de la dite structure, Mar Fall Diagne.



»Cette année, douze équipes prendront part aux phases finales qui se dérouleront dans la commune de Ndioum », a-t-il indiqué lors d’un entretien par téléphone.



Seules des Associations sportives et culturelles (ASC) affiliées aux structures départementales de Podor et de Dagana participeront à l’édition de 2023.



M. Diagne a précisé qu’en raison d’un différend qui »oppose l’ORCAV à l’Organisme départemental de Coordination des activités de vacances (ODCAV) de Saint Louis, chaque département présentera six équipes ».



Selon le président de l’ORCAV, toutes les rencontres se joueront au stade Colonel Mamadou Oumar Sy de Ndioum. La finale est prévue le 30 décembre.



»Les projecteurs du stade municipal seront mis aux normes avant même les joutes sportives régionales », a assuré le président de la zone de Ndioum, Ousmane Wilane.



Une seule fois, une équipe de l’ODCAV de Podor a remporté le titre régional. Il s’agit de l’ASFO de Ndioum qui avait battu en finale l’ASC Idéal de Saint Louis par 1 but à 0 en 1994, au stade municipal Alassane Wade de Podor.



Le Réveil de Dagana est le champion en titre.



