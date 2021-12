Nécrologie : Décès de l’ancien sélectionneur national Lamine Dieng

Le monde du football est encore en deuil. Le technicien Lamine Dieng a rendu l’âme hier nuit.



Lamine Dieng n’est plus! Celui qui a tenu les rênes de l’équipe nationale du Sénégal en 1992 juste après la CAN qui s’est déroulée au Sénégal (12-26 janvier) est décédé à l’âge de 71 ans.



Né en 1951 à Saint-Louis, l’ancien professeur d’éducation physique à l’INSEPS a conduit des clubs comme l’AS Douanes, l’US Gorée, l’US Ouakam, le Jaraaf et NGB.



Wiwsport.com