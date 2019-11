Nécrologie : Décès du journaliste Saliou Fatma LO

Nous apprenons, ce matin, la disparition de Saliou Fatma LO, ancien Rédacteur en chef au quotidien national « Le Soleil». Il a tiré da révérence dimanche 10 novembre 2019 à Dakar.



La levée de corps a lieu lundi 11 novembre à 12 heures, à l' Hôpital de FANN et l'enterrement à Touba, le même jour.



Nommé chef de bureau du Soleil à Saint-Louis en 2007, Saliou Fatma Lo a occupé les fonctions les plus prestigieuses de ce Quotidien national avec une riche carrière reconnue.



Kaolack, Fatick, Tambacounda, Ziguinchor, « Grand Zale » comme l’appelle affectueusement ses confrères a sillonné les coins les plus reculé du pays avant d’atterrir à la mythique direction centrale du Journal à Hann.



NdarInfo présente ses condoléances aux confrères du Soleil et à toute sa famille. Qu’Allah l’accueille au paradis !