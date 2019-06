Nécrologie : Décès du journaliste Serigne Saliou Samb.

Le monde de la presse sénégalaise est en deuil. En effet, Dakaractu vient d’apprendre le décès du journaliste et analyste, le Dr Serigne Saliou Samb.



Décès survenu, ce dimanche 16 juin, à Yeumbeul des suites d’une maladie.



Le journaliste Serigne Saliou Samb, ancien Directeur de la Rédaction de l'Observateur et Directeur de Publication de Rewmi quotidien était docteur en Science Politique (Option Relations Internationales) à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'UCAD Il.



Le journaliste Serigne Saliou Samb, consultant de Dakaractu a soutenu sa thèse de doctorat en Science Politique (Option Relations Internationales) à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'UCAD.

Le défunt était également professeur de presse écrite et enseignait dans des établissements tels que l’Institut d’Entrepreneurship et de Gestion de Dakar (ISEG).



Il était aussi écrivain et avait réussi à publier des oeuvres dont la dernière en date est « Le Sénégal et le Maroc : Trajectoires géopolitiques de deux États pivots en Afrique de l'Ouest et au Maghreb » publiée en 2018.

Il était très remarqué de par ses analyses pertinentes du jeu politique sénégalais.

Feu Serigne Saliou Samb sera enterré ce 16 juin à Touba.



La présentation de condoléances se fera à la maison mortuaire à Yeumbeul sur la route de Boune.

Tout en priant pour le repos de son âme, Dakaractu s’associe à la peine et présente ses plus sincères condoléances.



DAKARACTU