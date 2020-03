Nécrologie : décès de l’Imam Serigne Abdou Salam NDIAYE

Famille Ndiack Ndiaye à saint-Louis, famille bounama , djadji ndiaye, Amadou ndiaye Ndiack, khadidiatou , Mbagne gaye, Mareme ndiaye , Serigne lahbib ndiaye Mdiack , mousatapha mdiaye et le collectifs des oulémas et imam de Saint-Louis font part du décès de Imam Abdou Salam Ndiaye, survenu à saint-Louis ce jeudi 26 Mars.



L’enterrement aura lieu vendredi 27 mars 2020 et la prière mortuaire à 11h à la grande mosquée de Saint Louis.



Ndarinfo présente ses sincères condoléances à toute sa famille et à toute la population de Saint-Louis