Ngaaka Blindé libre

Ngaaka Blindé et Khadim Thiam ont obtenu la liberté provisoire. Ce, à la demande de leurs avocats, qui au cours de leurs plaidoiries, ont également plaidé la relaxe pure et simple.



Par ailleurs, le président du tribunal correctionnel de Dakar Maguette Diop a mis en délibéré l'affaire de faux monnayage au 27 décembre 2018. En effet, c'est à cette date que les prévenus Baba Ndiaye alias Ngaaka Blindé et l'étudiant Khadim Thiam seront édifiés sur leur sort.



Les prévenus ont été attraits devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour contrefaçon de billets de banques, altération de signes monétaires d'un montant de plus de 6 millions de FCFA.



