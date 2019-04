Nomination : Ismaila Madior Fall casé au ...

Après Augustin Tine et Mame Mbaye Niang, au tour de Ismaila Madior Fall ! Le désormais ex ministre de la Justice, un des grands absents de l’actuelle équipe gouvernementale, retrouve un autre poste, au Palais, à la faveur de sa nomination comme ministre d’Etat à la Présidence de la République, sans portefeuille.



Le décret n° 2019 - 767 a été signé hier, par le chef de l’Etat Macky Sall. Mouhammad Boun Abdallah Dionne, ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence et Augustin Tine, Directeur de Cabinet du Président de la République, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dudit décret.



EMEDIA