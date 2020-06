Nos Condoléances à notre cher Bamba KONE

Quel tragique événement, notre santé y prit un coût.

Le fardeau serait très lourd pour tous les annonciateurs du décès de notre cher qui doivent prier d’avantage parce que l’irréparable ne s’est pas produit.

Dans ce cas échéant le reste de leurs vies serait que calvaires.

Mes condoléances à toute sa famille (religieuse, par voisinage, par lien (biologique et par alliance), politique, famille dans ses différents lieux d’affection, famille sur le plan professionnel etc.…)

Les différents témoignages diverses et varies, pleins de sincérité et d’émotion provenant d’horizon de couches et de catégories plurielles sont des marqueurs indélébiles de la virtualité des dimensions de notre cher Bamba.

Qui n’est pas débiteur en face de Bamba ? Moi le 1er. Cette dette se payera jusqu’au dernier centime par des prières quotidiennes certainement parce que BAMBA savait COMMERCER.

Mes condoléances à Mme KONE qui eut face à toutes les intempéries préféré le désert avec toute sa rigueur (aridité, infertilité, banc de sable, vent, chaleur etc.…...) au pâturage. Posture utopique pour un animal dont l’humain en est un.

Nimbée de valeurs cardinales des MBAAYE et des DIAGNE tu refusas de t’isoler en s’attachant en plein désert sur ton poteau. Les regards hagards ne comprirent que tardivement jusqu’à ce que OASIS fût aménagé en plein désert par ALLAH.

Transformés en regards envieux, ils t’empêchèrent de savourer les délices de ton dur labeur parce que le poteau vint d’être arraché.

Faisons confiance à DIEU qui eut aménagé l’OASIS et qui arracha le poteau auquel vous étiez attachée avec une corde de vertu.

Certainement planté dans le royaume des saints, vous devançant ainsi, il prépare votre arrivée. Que DIEU retarde cette échéance.

Le neveu de notre cher Malick DIAGNE et de son frangin Bathie pour les intimes, pour ne pas le nommer, Malickjunior, se transformera en poteau provisoire et entretiendra l’OASIS.

Nous prions DIEU pour que nous soyons parmi les convives dans ce royaume des saints et saintes lors de votre intronisation.

Que l’âme de notre cher Bamba repose en paix. Et que Dieu te donne la foi et la maintienne dans l’endurance. AMINN

De la part de ceux

Qui vous ont aimé