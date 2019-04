« Nous avons perdu trop de temps et le monde ne nous attend pas », dixit Ousmane Sonko

Le jeune et virevoltant candidat à la présidentielle du 24 février 2019 ne supporte pas le bavardage des Sénégalais. Muet depuis ces récentes élections, Ousmane Sonko vient de renouer avec la parole politique. En vue des échéances électorales prochaines, le leader de Pastef/Les Patriotes semble prêt à continuer sur sa lancée.



Comme toujours, sa logique étant de déboulonner un système qu’il juge archaïque et néfaste pour le pays, Ousmane Sonko a écrit à ses nombreux militants.



« Convictions fortes que malgré tout, il ne tient qu’à nous de briser ce cycle d’échecs et de déceptions, car les solutions sont bien en nous. Mais il faut s’y atteler dès maintenant; nous avons perdu trop de temps et le monde ne nous attend pas », leur dit-il. Autant s’attendre à une poursuite logique de son combat politique.



Actunet.net