Nouveau renvoi du procès du procès de l'Imam Ndao et Cie

Le procès de l'Imam Alioune Badara Ndao et de ses co-inculpés a été renvoyé au 14 mars.



Ce second renvoi est motivé par le changement intervenu dans la composition de la Chambre criminelle spéciale. En effet, en lieu et place du juge Malick Lamotte qui a été désigné pour vider l'affaire Khalifa Sall, c'est le magistrat Samba Kane qui dira le droit à l'issue du procès dit du terrorisme.



