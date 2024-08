Nouvelle agence inaugurée : la BDK se proclame " la banque de Saint-Louis "

L’activité financière est sur le point de bouillonner à Saint-Louis avec les perfectives d’exploitation du gaz découvert au large de la ville. Pour accompagner la dynamique et soutenir l’impulsion des entreprises, la Banque de Dakar a ouvert une nouvelle agence dans la ville tricentenaire. Le joyau sur la route de Khor a été inauguré vendredi dernier en présence du Préfet du Département Diadia DIA, du Directeur général du Groupe Afrika Malèye FAYE, et du directeur adjoint de la BDK Abdou SÈNE. Les opérateurs économiques ont marqué de leur présente cet événement marquant dans l’histoire de la bancarisation à Saint-Louis.



Consciente des défis qui interpellent Saint-Louis et ses environs, la Banque de Dakar accorde une grande priorité au dynamisme et à la pérennité de ses clients Entreprise en leur proposant des services sur mesure qui s’inscrivent dans le cadre de relations durables et de confiance. D’emblée baptisée « la banque de Saint-Louis », la BDK annonce une offre diversifiée pour faciliter le suivi des opérations au quotidien, rationaliser et sécuriser les transactions au profit de ses clients.



En plus de services classiques de transaction (chéquiers), la banque fait disposer à ses clients une gamme de cartes bancaires pour les opérations de retrait et de paiement dans l’espace UEMOA et à l’International. Son « SMS Banking » donne le moyen de recevoir des messages SMS d’information relatifs aux comptes, produits et transactions. BDK propose par ailleurs un « Service Internet Banking ». Il s’agit de services en ligne qui permet de consulter et de traiter, en toute sécurité, l’essentiel des opérations bancaires quotidiennes et de recevoir des messages d’information générale sur les produits et les services et, si besoin, de communiquer avec son chargé d’affaires.