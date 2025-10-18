Nouvelle session parlementaire : « le temps de l’action et du dialogue », selon Fama Bachir Ba

La députée Fama Bachir Ba a salué, ce mercredi, l’ouverture de la nouvelle session parlementaire, la qualifiant de « moment solennel, porteur de sens et d’espoir pour notre pays ».



« Je me réjouis de cette nouvelle session parlementaire qui s’est ouverte ce mercredi », a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de cette rentrée pour la vie institutionnelle et démocratique du Sénégal.



Les députés de la Nation se sont réunis en séance plénière pour marquer cette ouverture, qui fixe l’agenda des travaux législatifs pour les mois à venir.



Pour Mme Ba, cette étape constitue « le temps de l’action, de la responsabilité et du dialogue constructif — au service de la justice sociale, de la jeunesse, des femmes et du développement durable de notre cher Sénégal ».





La parlementaire a également appelé à ce que cette session soit « guidée par la sagesse, l’unité et l’engagement envers le peuple que nous représentons ».



« Ensemble, faisons vivre la démocratie, dans la dignité et le respect des valeurs républicaines », a conclu Fama Bachir Ba, réaffirmant son attachement aux idéaux de justice et de progrès pour la Nation.



M.S

