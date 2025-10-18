Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Nouvelle session parlementaire : « le temps de l’action et du dialogue », selon Fama Bachir Ba

Samedi 18 Octobre 2025

Nouvelle session parlementaire : « le temps de l’action et du dialogue », selon Fama Bachir Ba
La députée Fama Bachir Ba a salué, ce mercredi, l’ouverture de la nouvelle session parlementaire, la qualifiant de « moment solennel, porteur de sens et d’espoir pour notre pays ».
 
 
« Je me réjouis de cette nouvelle session parlementaire qui s’est ouverte ce mercredi », a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de cette rentrée pour la vie institutionnelle et démocratique du Sénégal.
 
 
Les députés de la Nation se sont réunis en séance plénière pour marquer cette ouverture, qui fixe l’agenda des travaux législatifs pour les mois à venir.
 
 
Pour Mme Ba, cette étape constitue « le temps de l’action, de la responsabilité et du dialogue constructif — au service de la justice sociale, de la jeunesse, des femmes et du développement durable de notre cher Sénégal ».

 
La parlementaire a également appelé à ce que cette session soit « guidée par la sagesse, l’unité et l’engagement envers le peuple que nous représentons ».
 
 
« Ensemble, faisons vivre la démocratie, dans la dignité et le respect des valeurs républicaines », a conclu Fama Bachir Ba, réaffirmant son attachement aux idéaux de justice et de progrès pour la Nation.

M.S
 


Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.