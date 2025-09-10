Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : attentes et espoirs après le remaniement ministériel

Mercredi 10 Septembre 2025

Saint-Louis : attentes et espoirs après le remaniement ministériel

Quelques jours après le remaniement ministériel au Sénégal, les Saint-Louisiens expriment leurs attentes. Beaucoup espèrent un gouvernement « dynamique, au service des populations », tandis que d’autres insistent sur la nécessité de trouver des solutions concrètes aux nombreuses préoccupations des citoyens, indépendamment des personnes choisies.

À Léona, quartier populaire de Saint-Louis, la nomination de Dethié Fall au poste de ministre des Infrastructures suscite un enthousiasme particulier. Considéré comme l’un des leurs, sa promotion est perçue comme une fierté locale.

Les jeunes de la localité, eux, ont déjà dressé une liste de doléances, notamment l’amélioration des routes, l’éclairage public et la création d’emplois.
 




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.