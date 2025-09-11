Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis | Le Colonel Abdourahim Kébé au chevet des sinistrés de Guinaw Rails

Jeudi 11 Septembre 2025

Saint-Louis | Le Colonel Abdourahim Kébé au chevet des sinistrés de Guinaw Rails

Le colonel Abdourahim Kébé au chevet des populations de Guinaw Rails. Le responsable politique s’est rendu, ce jeudi, dans cette localité en proie à de fortes inondations causées par les pluies récentes.

Sensible à la détresse des habitants, le colonel Kébé a apporté une réponse concrète en remettant une motopompedestinée à faciliter l’évacuation des eaux stagnantes. Un geste de solidarité salué par les populations, durement affectées par la montée des eaux.

Les habitants ont exprimé leur gratitude face à cette initiative, qu’ils considèrent comme un acte de proximité et d’engagement en faveur des communautés oubliées.

Ils en ont profité pour lancer un appel aux autorités, demandant au Président de la République et au Premier ministre de renforcer les moyens d’intervention dans les zones inondées. Ce soutien est jugé essentiel pour faire face durablement aux conséquences des intempéries qui, chaque année, frappent les quartiers les plus vulnérables.
 




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.