Saint-Louis | Le Colonel Abdourahim Kébé au chevet des sinistrés de Guinaw Rails

Le colonel Abdourahim Kébé au chevet des populations de Guinaw Rails. Le responsable politique s’est rendu, ce jeudi, dans cette localité en proie à de fortes inondations causées par les pluies récentes.



Sensible à la détresse des habitants, le colonel Kébé a apporté une réponse concrète en remettant une motopompedestinée à faciliter l’évacuation des eaux stagnantes. Un geste de solidarité salué par les populations, durement affectées par la montée des eaux.



Les habitants ont exprimé leur gratitude face à cette initiative, qu’ils considèrent comme un acte de proximité et d’engagement en faveur des communautés oubliées.



Ils en ont profité pour lancer un appel aux autorités, demandant au Président de la République et au Premier ministre de renforcer les moyens d’intervention dans les zones inondées. Ce soutien est jugé essentiel pour faire face durablement aux conséquences des intempéries qui, chaque année, frappent les quartiers les plus vulnérables.



