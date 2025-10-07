Connectez-vous
Pastef/Saint-Louis : Moustapha Niang dénonce l’absence de bilan depuis 2024

Mardi 7 Octobre 2025

Le parti Pastef traverse une zone de turbulences dans la capitale du Nord, miné par des querelles internes et des rivalités de positionnement. Invité de l’émission Contre-champ, le vice-coordonnateur, Moustapha Niang, a dénoncé une situation de blocage imputée, selon lui, à l’absence de concertation depuis les élections législatives de 2024.

« Depuis ces législatives, les responsables refusent d’organiser une réunion pour faire le bilan et tracer les perspectives », a-t-il déclaré.

Il accuse une minorité de « tenir le parti en otage » au profit de ses propres intérêts.

Le responsable politique dans la Langue de Barbarie a par ailleurs pointé la responsabilité du coordonnateur local, qu’il considère comme principal acteur de la crise qui secoue actuellement la formation politique à Saint-Louis.

B. DIAW



 



