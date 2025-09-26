Connectez-vous
Inondations à Saint-Louis : Diarra SOW en tournée dans les quartiers sinistrés

Vendredi 26 Septembre 2025

La directrice générale de l’Office des lacs et cours d’eau (OLAC), Diarra Sow, a effectué jeudi une tournée dans plusieurs quartiers de Saint-Louis durement touchés par les récentes pluies diluviennes.

« Depuis le début de l’hivernage, j’ai mis en place une équipe composée de jeunes très engagés qui sont sur le terrain », a-t-elle indiqué, précisant avoir soutenu les habitants de Diamaguène, Diaminar, Pikine, Darou et Médina Marmiyal en motopompes et en carburant pour l’évacuation des eaux.

La responsable de l’OLAC a également annoncé la distribution de produits détergents, d’eau de javel et d’autres denrées de première nécessité aux populations affectées.

Soulignant la sensibilité des nouvelles autorités à la situation de Saint-Louis, elle a salué les efforts entrepris par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans le suivi des mesures prises contre les inondations.

Diarra Sow a enfin préconisé des travaux structurants d’assainissement, de drainage et d’évacuation des eaux pluviales pour instaurer une gestion durable des eaux pluviales et usées dans la ville.
 




