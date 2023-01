ONU : La rapporteuse spéciale Mary Lawlor demande la libération « immédiate » de Pape Alé Niang

La situation de Pape Alé Niang inquiète jusqu’aux Nations unies (Onu). La rapporteuse spéciale, Mary Lawlor, a tiré la sonnette d’alarme.



Elle signale que les effluves qu’elle reçoit de la situation du journaliste sont inquiétantes : «Je reçois des informations très inquiétantes sur la détérioration de la santé du défenseur des droits humains et journaliste Pape Alé Niang, détenu au Sénégal et actuellement en grève de la faim ».



Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, Mary Lawlor demande la libération immédiate de Pape Alé Niang. «Je demande sa libération immédiate et l’accès aux soins médicaux», a plaqué mary Lawlor sur ses plateformes numériques.



Hier mardi, la demande de liberté provisoire du journaliste avait été rejetée par le juge du deuxième cabinet d’instruction. Ce dernier a déclaré sa demande irrecevable.