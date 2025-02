OPINION | Le développement émotionnel est compétence de vie | Par Seydi GUISSE

Le récent décès tragique d'un étudiant de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, survenu dans un contexte de détresse sociale et émotionnelle évoqué dans une lettre qui lui est attribuée, met en lumière la fragilité des jeunes face aux pressions sociales et familiales. Ce drame soulève une question cruciale : comment nos institutions éducatives accompagnent-elles réellement le développement émotionnel de leurs étudiants ?"



I/Le manque de compétences socio-émotionnelles dans l'éducation au Sénégal



Le système éducatif sénégalais met davantage l'accent sur la transmission de connaissances académiques que sur l'enseignement des compétences socio-émotionnelles, pourtant essentielles pour la santé mentale des étudiants. Dans un pays où les stigmates sociaux et familiaux pèsent lourdement sur les jeunes, le besoin de programmes d'accompagnement en intelligence émotionnelle devient plus qu'une urgence.



2/Qu'est-ce que la résilience et pourquoi est-elle cruciale ?



La résilience forge chez l’individu une force mentale capable de lui donner des moyens propres pour se remettre des difficultés et à en tirer des leçons pour avancer. Elle implique une bonne gestion des émotions, une compréhension de soi et des autres, ainsi qu’une capacité à s’adapter face aux événements stressants.



Si ces compétences sont insuffisamment cultivées chez les étudiants, les effets peuvent être dramatiques lorsqu’ils sont confrontés à des situations stressantes comme l’a subi l’étudiant de l’UGB. J’entends depuis son décès des discours qui orientent vers des solutions auprès de spécialistes de santé mentale qui ne doivent pas nous faire perdre de vue la nécessité d’un apprentissage pour une intelligence émotionnelle qui garantit une réponse personnelle efficace face à nos stresseurs



3/l'intégration de l'éducation socio-émotionnelle



Il est essentiel d'intégrer l'éducation socio-émotionnelle dès le plus jeune âge dans nos écoles. Des programmes centrés sur la gestion des émotions, la communication bienveillante, la gestion du stress et la création de réseaux de soutien entre pairs seraient des outils puissants pour aider les jeunes à mieux faire face aux défis de la vie. Ces compétences sont vitales pour renforcer leur résilience et prévenir des tragédies comme celle-ci.



La tragédie qui a frappé l’UGB doit être un signal d’alarme. Il est temps de repenser notre manière de former nos jeunes non seulement intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Il en va de la santé mentale de nos futurs leaders, chercheurs et citoyens.

Seydi GUISSE

Inspecteur de l’enseignement élémentaire à la retraite