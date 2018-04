OPINION - Bon Réveil Crépusculaire Parrain. Par Vieux GAYE

Hier encore, des enseignants usant d’un droit constitutionnel, ont été pourchassés et brutalisés à Ziguinchor.

L’actualité brulante reste cependant, an plan strictement politique, le projet de loi sur le parrainage en direction de l’élection présidentielle de 2019.





Le peuple sénégalais retient son souffle et appréhende le jour fatidique de l’entrée en scène de l’Assemblée nationale dont le rôle dans cette « Sanékhisation » de la vie politique consiste à exécuter les ordres du chef, les yeux fermes. Ceci n’est un secret pour personne .Son excellence, le chef suprême des forces armées, celui qui nomme aux postes civils et militaires a toujours raison ! Même s’il n’est élu au 1er tour qu’à moins de 30% avant de bénéficier de l’apport massif de l’opposition combattante émérite qui porte le score à plus de 65%.





Ayant bénéficier donc de l’onction du peuple pour présider aux destinées de notre cher pays et dopé par l’exercice du pouvoir , Buur saloum en arrive à oublier ce principe élémentaire qui fonde toute démocratie à savoir « le gouvernement du peuple , par le peuple et pour le peuple » .C’est avoir la mémoire courte et un relent dictatorial très prononcé que d’oublier que seul le peuple est souverain en dernière instance .N’allez surtout pas me dire que l’assemblée nationale, C’est le peuple car ce serait ridicule et malveillant , la tragédie des élections législatives étant encore fraiche dans nos mémoires .





La forte clameur qui monte partout au Sénégal pour rejeter cette idée farfelue de parrainage qui cache mal les intentions malsaines du locataire du palais résonne aux quatre coins du pays .L’entêtement n’est pas une réponse appropriée à la requête du peuple et laisse suspecter une volonté de fabrication de victoire technique à l’élection présidentielle .L e passage au forceps pour s’agripper vaille que vaille au pouvoir ;voila le sombre dessein de M Macky Sall et de ses ouailles. Cela ne passera pas et le réveil risque d’être brutal et ténébreux.



De quoi a –t-on peur ? Du pacte rompu d’avec le peuple de 2012 ? Qui en est responsable ?



Votre petit doigt ne suffit pas pour vous voiler la face, fut –il celui d’un lion amorphe qui ne mord pas et que l’on confondrait volontiers à une hyène.



Le reniement érigé en mode de management a fini d’ouvrir les yeux à tout un peuple qui , malgré les vicissitudes de la vie croit encore à la « parole donnée » et aux « engagement pris », surtout quand cela émane d’une autorité publique .





Le wakh –wakhet reste le style de gouvernance estampillé Buur saloum durant tout son quinquenat –septenat .

Le gouvernement de 25 membres promis aux sénégalais, s’allonge à 39 (machallah , vous avez beaucoup d’enfants ) et s’étire avec le clientélisme ambiant à environ 80 compte tenu des pavillégiés ministres conseillers , payés à ne rien faire .L’engagement « ferme » de ne jamais prendre un décret pour nommer un frère se heurte aux délices de la caisse de dépôt et de consignation et fond comme beurre au soleil devant les portes de la dite structure.





La liste n’est pas exhaustive mais suffit pour rendre compte de ce qu’est devenue « la gestion sobre et vertueuse » .Qu’à cela ne tienne , tant pis si Macky tacle Macky car les sénégalais gardent une lucidité inébranlable et seront des sentinelles quoiqu’il advienne ; le bâton de la répression se heurtera toujours à la capacité de résistance et de riposte des sénégalais connus pour leur abnégation et leur intelligence en de pareilles circonstances .





Réveillez-vous Messieurs du pouvoir et retirez ce projet de loi funeste avant qu’il ne soit trop tard ! .

L’obsession d’avoir un second mandat rend –il aveugle au point de ne pouvoir distinguer l’aube du crépuscule ?

Aller dans le sens voulu par le peuple, c’est purement et simplement retirer cette loi sur le parrainage et mettre un terme au profond sommeil dont vous êtes victimes et qui mene au « bidenti ».



La suite logique du « bidenti » conduit inéluctablement au werekek qui fait longuement perdre le sommeil jusqu’en 2019.



Vieux Gaye FSD/BJ

Saint Louis