Oignon et pomme de terre : Gel des importations à partir du 25 janvier prochain

Le comité de pilotage des producteurs locaux d’oignon et de pomme de terre qui s’est réuni jeudi dernier, a décidé du gel des importations de ces deux produits. La mesure prend effet à compter du 25 janvier 2018 pour la pomme de terre et le 28 janvier pour l’oignon.



« La rencontre du comité de pilotage a été mise à contribution pour faire l’évaluation de la tournée effectuée avec tous les acteurs des deux filières du 8 au 10 janvier 2018. En outre, les quotas octroyés depuis septembre dernier et le niveau des stocks restants sur le marché ont été passés à la loupe. Il en a résulté une bonne tenue des cultures qui ont renseigné d’un l’état satisfaisant », a déclaré le directeur de l’Agence de régulation des marchés (Arm), Amadou Abdoul Sy.





« Pour permettre aux acteurs des filières oignon et pomme de terre d’écouler leurs productions, comme il est de coutume depuis quelques années, le gel des importations a été arrêté; les dates du 25 janvier pour la pomme de terre et le 28 janvier pour l’oignon ont été retenues », a-t-il indiqué. Pour la fixation du prix de la pomme de terre, une rencontre se tiendra avant le 5 février prochain à Thiès.



Pour l’oignon, M. Sy informe qu’une tournée est programmée avant le 15 février prochain à Podor et une autre semaine après avec les producteurs de Pout et de la zone des Niayes pour déterminer le prix du kilogramme. Le directeur de l’Agence de régulation des marchés (Arm) estime ne pas pouvoir se prononcer par anticipation sur le prix même s’il pense que les fourchettes de prix conseillés pourraient être les mêmes ou avoisiner ceux de l’année dernière ; c’est-à-dire un prix compris entre 150 et 200 FCfa pour l’oignon et 250 FCfa pour la pomme de terre.



Mamadou Lamine DIEYE