Opération « Settal Gox yi » : bilan satisfaisant après 48 heures de ratissage (vidéo)

Le bilan des quatre-huit (48) heures d’actions synchronisées entre les forces de défense et de sécurité de Saint-Louis dans le cadre du programme « Settal Gox Yi » est satisfaisant. Dans une symphonie harmonieuse, sous la supervision du chef des opérations, le capitaine Jean Silvain MALACK, commandant de la gendarmerie, les différents corps ont ratissé, de fond en comble la ville, implantant des check-points dans des axes stratégiques.





Au terme de la veille, 20 véhicules ont été saisis pour diverses effractions et 35 permis de conduite confisqués.



Huit (8) personnes ont été interpellées dont 7 pour détention et usage de chanvre indien. Un individu a été appréhendé pour vol et deux hommes pour détention d’armes blanches.



La descente musclée lancée en prélude à la visite des présidents Macky SALL et de son hôte Emmanuel MACRON à Saint-Louis sera maintenue, note le commandant MALACK qui, au micro de Ndarinfo.com, salue l’engagement et la bravoure dont les hommes des différents corps de la zone nord, ont fait montre.



>>> Suivez le film de l’opération avec les explications du capitaine MALACK