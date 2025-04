Opération de désinfection à Pikine : plusieurs infractions relevées

Une vaste opération de désinfection et de prospection domiciliaire a été menée ce vendredi dans le quartier de Pikine. Diligentée par le service régional de l’hygiène de Saint-Louis, cette intervention a permis de mettre en lumière plusieurs infractions liées à l’insalubrité, susceptibles d’entraîner des sanctions. Sur le terrain, le chef de la brigade départementale a exprimé sa préoccupation face à l’inaction et au manque d’implication des habitants. De son côté, le chef de la brigade régionale a lancé un appel à la collaboration citoyenne, invitant les populations à s’engager davantage aux côtés des agents d’hygiène pour une gestion plus efficace des déchets et un environnement plus sain.