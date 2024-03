«Opération diap sathie » : Clédor SÈNE accuse Bara TALL qui annonce une plainte contre lui

Après Baba DIAO, le chroniqueur s’épanche sur l’autoroute passant par Toglou et accuse le patron de Jean Lefebvre. «Le tronçon de l’autoroute à péage Toglou jusqu’à plusieurs kilomètres après ce lieu, les gens doivent se demander qui encaissent tout cet argent mais au moins on sait que c’est Bara TALL qui gère ce tronçon », explique Clédor SENE.



Poursuivant, Clédor SENE explique que beaucoup de matériels sont débarqués au Sénégal sans paiement de taxes. « Est-ce que vous voyez un tableau où il est écrit Jean Lefebvre travaille pour vous ? Mais vous voyez bien les Chinois, vous voyez leurs engins ? Ils ont commandé des centaines de camions et d’engins débarqués au Sénégal hors taxe depuis longtemps vers 2017 lorsqu’ils construisaient l’autoroute Ila Touba. C’est un entrepreneur qui a besoin d’infrastructures qui est ministre-conseiller à la présidence, vous imaginez un peu », soutient-il. Avant de renchérir : «Beaucoup de truands ont leurs propres banques pour les opérations nébuleuses».



« Je ne connais personne de l’entreprise CWE »



Bara TALL, n’a pas attendu longtemps pour balayer d’un revers de main les allégations de Clédor SENE. « Moi ministre conseiller ? Je ne connais personne de CWE. Depuis 2005 après Malick SY Patte d’Oie je n’ai plus touché à 1 seul km d’autoroute », affirme-t-il.



Avant d’apporter des éclaircissements sur l’entreprise Jean Lefebvre qui a cessé de travailler depuis des lunes. « Justement, s’il ne voit plus les panneaux Jean Lefebvre sur les routes, au lieu de se demander si ce n’est pas parce qu’on est privé de marchés, il dit que c’est parce qu’on s’est donné…un nom chinois !!! N’importe quoi ! ».



L’entrepreneur traître son détracteur d’inventeur de faits loin de correspondre à la réalité. « S’il n’avait pas cité mon nom et mon entreprise, j’aurais cru qu’il parlait d’un autre tellement tout est inventé, une histoire à dormir debout. C’est sans queue ni tête !!! », déclare Bara TALL qui n’entend pas en rester là.



En effet, selon lui, son avocat a déjà été mis en branle et prépare une citation directe à Clédor SENE.



Bakary Demba SY