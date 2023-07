Optimisation de la production du lait à Dagana : le projet ASSTEL, à l’heure de la pérennisation (vidéo)

Après trois ans d’exécution, la troisième phase du projet d'Accès aux services et structuration des éleveurs laitiers (Asstel) a été bouclée avec succès. Le Gret chargé de la mise en œuvre du programme, a convié les parties prenantes à atelier-bilan sur les acquis de cette nouvelle déclinaison au cours de laquelle d’importantes réalisations ont été enregistrées.



Grâce à Asstel 3, la restructuration des producteurs laitiers a été acquise. Des actions ont été menées en faveur de la coopérative des éleveurs et de l’Association pour la Promotion de l'Élevage au Sahel et en Savane (Apess) pour garantir la gouvernance participative, l’intégration des femmes et des jeunes. Aujourd’hui, les organisations bien outillées sont dans une dynamique de professionnalisation de leurs services.



Pour faciliter l’accès convenable aux aliments de bétail, trois nouveaux magasins de stockage d’aliment sont été construits. Ces infrastructures rejoignent les 3 autres érigées dans la phase 2 du projet.



En plus, Asstel a formé en outre les exploitations familiales sur les techniques de production, de la prophylaxie pour l’optimisation de la production. Vingt-deux (22) éleveurs pilotes enrôlés depuis 2012 sont notamment bénéficiaires de cette composante du programme.



Au finish, la transhumance est maîtrisée avec ses lots de contraintes sociales, le bétail est stabilisé et la production du lait optimisée au profit de la Laiterie du Berger. La consolidation des acquis des trois phases est en bonne voie avec comme ligne de mire l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la résilience des exploitations familiales d’élevage dans le département de Dagana.



>>> Nous avons recueilli les impressions du responsable d'Asstel et du président de l'Apess