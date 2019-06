Oumar GUÈYE : "​Les sinistrés de KHAR YALLA seront transférés à DIOUGOP, en juillet"

Le ministre des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a annoncé que les impactés de l’avancée de la mer recasés sur le site de KHAR YALLA, seront transférés à DIOUGOP au courant du mois de juillet 2019. Ce, en attendant la construction de logements en dur. Oumar GUÈYE en fait part, ce matin, à la suite d’une visite des deux sites. Il a salué, en marge de sa prospection, la contribution de la Commune de GANDON qui a dégagé une assiette foncière pour le relogement des sinistrés de la Langue de Barbarie. À DIOUGOP, près de 200 unités mobiles ont été implantées dans le cadre du projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP), mis en œuvre par l’Agence de Développement Municipal (ADM) en collaboration avec l’UNOPS et la banque mondiale.