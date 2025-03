Ousmane Sonko et Cheikh Tidiane Youm se retrouvent

Après une période de divergences, les anciens alliés de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) se rapprochent à nouveau. Le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment reçu Cheikh Tidiane Youm, figure politique du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) et ancien membre de la coalition Samm Sa Kaddu.



Cette rencontre marque la fin d’une phase d’adversité politique entre les deux hommes, notamment après les élections législatives du 19 novembre dernier, où leurs camps respectifs s’étaient opposés.



L’annonce de cette réunion a été faite par Cheikh Tidiane Youm lui-même sur ses réseaux sociaux, confirmant ainsi la reprise du dialogue entre les deux figures politiques. Cette réconciliation pourrait redessiner l’équilibre des forces au sein de l’opposition et ouvrir la voie à de nouvelles alliances stratégiques en vue des prochains défis politiques.