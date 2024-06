Ousmane Sonko rend hommage à Juan Branco : " ​Il s’est donné corps et âme pour le projet "

Rencontrant pour la première fois l'avocat Juan Branco en séjour à Dakar, le leader de Pastef a exprimé sa gratitude à son défenseur.



" Il s’est donné corps et âme pour le projet, spontanément, bénévolement et passionnément. "Il s’est engagé pour les victimes de la répression d’État et leurs familles. Il l’a fait sans me connaître, sans les connaître et il en a payé le prix fort", a dit Ousmane Sonko dans un post sur sa page Facebook.



" Merci Juan d’avoir été et d’être encore là", lui a-t-il lancé.



