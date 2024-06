PDS : Doudou Wade propose de " décharger " Abdoulaye Wade

L’ancien président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais (Pds), Doudou Wade, estime qu’Abdoulaye Wade ne peut plus diriger leur formation politique.



«Abdoulaye Wade a fêté ses 98 ans. Les démocrates sénégalais sont inquiets de la posture prise par le Pds. Depuis deux ans, notre parti s’interroge sur l’authenticité des signatures des documents qu’on reçoit (… ) », a-t-il dit, ce dimanche, dans l’émission « Grand jury » de la Rfm dont il était l’invité.



Mieux, Doudou Wade estime qu’il est temps de le décharger, d’autant plus qu’il n’a plus toutes les possibilités physiques pour faire ce qu’il faisait avant.



Revenant sur les chamboulements connus récemment par le Pds et la « démission » de Woré Sarr de la tête de la Fédération nationale des femmes, Doudou Wade révèle qu’elle a été poussée « vers la sortie ». « Maintenant, on n’appelle plus les gens pour venir voter, on prend une note, on se réfère à des articles qui ne conviennent pas et on assure une nomination à quelqu’un pour une fonction élective », dénonce l’ancien parlementaire, ajoutant que Woré Sarr a tout donné pour le Pds. «Je l’ai eu au téléphone et elle est profondément atteinte », soutient-il.



Toutefois, Doudou Wade se garde de pointer du doigt Karim Wade, mais il assure que ces bouleversements internes ne sont pas l’œuvre d’Abdoulaye Wade. « Ce n’est pas lui, du point de vue scientifique ; ce n’est pas lui en tant que juriste ; ce n’est pas lui en tant que politique », précise Doudou Wade.