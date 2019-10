PODOR/Vulgarisation des énergies alternatives : L’ONG Le Partenariat installe une Zone d’Activités Electrifiée à MBIDDI (Commune de Guédé Village) (vidéo)

Cette dynamique est soutenue par l’Agence Française de Développement (AFD), La Région Hauts-de-France, le Pôle MEDEE, les fondations telles qu’EDF, RAJA, Watt For Change, Air Liquide, SYDESL, le Programme National Biogaz du Sénégal. Le PAER vise à apporter des solutions substantielles à l’accès à l’énergie dans les zones défavorisées notamment dans le Diéry.



« Un diagnostic énergétique régional réalisé par l’ARD de Saint-Louis a permis de constater que ces localités sont fortement menacées par les plusieurs contraintes climatiques et anthropiques et surtout d’accès à l’énergie.



L’étude a permis d’identifier Mbiddi (à 50 km de la route nationale) comme zone favorable pour la dissémination des énergies alternatives » compte tenu du dynamisme économique du terroir, a renseigné Papa Mamadou CISSÉ, le Chef du Projet en marge de la cérémonie de lancement des chantiers Voute Nubienne la ZAE et l’installation du Comité de gestion en présence des différents partenaires impliquées.



Une zone d’activité électrifiée y a été installée dans le village avec une centrale solaire de 16 Kwc en faveur des opérateurs économiques qui seront logés dans des bâtiments en Voûtes Nubiennes (construction écologique en terre).



Il est également prévu l’installation d’une dizaine de cuves biogaz pour les ménages du village de Mbiddi.



« L’arrivée de l’électricité permettra de créer de nouvelles activités génératrices de revenus et d’améliorer le rendement des activités existantes », a indiqué M. CISSÉ qui magnifie l’accompagnement de l’Agence Régionale de Développement. « Nous voulons faire en sorte que l’énergie renouvelable soit un levier opérant de développement. Dans ces zones non électrifiées, les opérateurs économiques ont d’énormes difficultés pour accéder aux énergies alternatives », a-t-il ajouté.



De nouvelles opportunités de développement économique sont ainsi créés pour lutter contre le phénomène d'exode rural de cette zone géographique reculée.



>>> En vidéo, le lancement de la ZAE de Mbiddi ...