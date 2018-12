PROJET D'ASSAINISSEMENT DE L’ILE DE NDAR : le lancement sur la place Faidherbe ( vidéo)

Le président de République a procédé, samedi, au lancement du projet d’assainissement de l’ile de Saint-Louis après avoir donné le coup d’envoi des travaux de rénovation de l’aéroport de Saint-Louis. Un financement 8,175 milliards FCFA de l’ État du Sénégal et de la Banque arabe pour le Développement économique de l’Afrique (BADEA) permettra d’améliorer le système d’assainissement ancien et défaillant de l’île de Saint-Louis. Avec 20 km de réseau d’eaux usées, 4,2 km de réseau de drainage d’eaux pluviales, de 1 200 de branchements domiciliaires et de 17 km de réseau viaire et le renforcement de la station d’Épuration d’une capacité 6 000 m3/jour, de l’espoir se profile pour les quartiers de LODO et de SINDONÉ. En marge de cette cérémonie, Macky SALL a lancé les travaux de requalification de la place Faidherbe ...