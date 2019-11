PROMOTION DE L’ÉNERGIE VERTE : Les entreprises du secteur de l’énergie mises à contribution (vidéo)

Des soixante onze pour cent (71%) des ménages dans la région de Saint-Louis utilisent toujours le bois de chauffe et cinquante-trois pour cent (53%) des foyers n’ont pas accès à l’électricité. Cette carence est plus forte dans les zones rurales.



Au total, près de 500 villages de la région n’ont pas accès à l’électricité, renseigne un diagnostic mené par L’ONG Partenariat en collaboration avec l’Agence Régional de Développement (ARD).



Pour parer à cette situation, le Partenariat déroule un projet de vulgarisation du biogaz et des énergies renouvelables. Une démarche matérialisée par la prise d’initiatives vertes dans plusieurs localités de la zone nord.



Pour susciter plus de mobilisation communautaire et une meilleure dissémination du concept, les acteurs de l’énergie de la région sont mis en synergie pour élaborer un plan d’action. Cette rencontre avec les entreprises évoluant dans ce secteur a permis d’identifier leurs besoins et de déceler les difficultés qui entravent l’essor de leurs activités.