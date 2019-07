PS: Le dernier souhait d’Ousmane Tanor Dieng avant sa mort

Avant d’être évacué en France, Tanor avait souhaité le retour au Parti Socialiste des exclus

L’ancien ministre et président du HCCT voulait la paix des braves, en invitant leurs camarades exclus, notamment Khalifa Sall et compagnie à rejoindre le parti.



« Le dialogue est entamé au parti socialiste. Nous invitons Khalifa Sall. Il n’y a pas d’exclusion. C’est un appel inclusif que je lance à l’ensemble des socialistes de cœur et de raison. Je dis à mes camarades qu’il faut faire preuve de tolérance, de générosité et l’histoire de notre parti est faite de scission, de retrouvailles, de division. Mais, malgré cela, le noyau dur reste là et est convaincu qu’il faut rassembler tous ce qui le souhaitent pour mener les combat futurs ensemble », tels étaient les propos de Tanor Dieng, rapportés par son porte-parole Abdoulaye Wilane.



XALIMA