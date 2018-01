Paix entre le Sénégal et la Mauritanie, Paix en Mauritanie et Paix au Sénégal. Par Amadou Bakhaw DIAW

les milliers de maures darmankos du Sénégal Babou Diakhoumpa etc..

Les Milliers de mauritaniens ou sénégalais qui ont des conjoints ou enfants originaires des deux pays

Enfin tous les hommes de bonne volonté

Compte tenu des liens historiques multiséculaires économiques religieux et de parenté la Mauritanie et le Sénégal sont condamnés à vivre ensemble dans la paix et la concorde et devront résoudre pacifiquement les contentieux pouvant naître du voisinage immédiat et des richesses communes aux deux Etats.La recherche de la paix entre nos deux pays ne devrait être l’exclusivité des nos hommes d’état mais de tous les secteurs de la société civile qui ont des liens inextricables indissociables avec nos voisins mauritaniens.L’homme d’état français Georges CLEMENCEAU disait « La guerre ! C’est une chose trop grave pour la confier à des militaires. »Pour l’apaisement des relations de notre pays avec la Mauritanie avec laquelle on partage la plus grande frontière que s’engagent :· Les confréries tidianes du Sénégal qui partagent leur soufisme avec les Ida Oualy· Les milliers de talibés Baye Niass aussi nombreux en Mauritanie qu’au Sénégal.· La confrérie Quadriya qui compte autant de talibés au Sénégal qu’en Mauritanie· La confrérie mouride que de multiples liens relient a la Mauritanie· les Oulad Bou Sba que de multiples liens lient au Ndiambour et au Cayor· La tribu des Oulad Berri dont un des leurs Cheikhouna Ould Daddah avait accompagné Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke· Mes cousins Oulad Ahmed Ben Daman et Oulad Bagniouk et autres parents du trarza· Mes cousins chorfa de Garak· Mes parents et cousins de Ndieuk ;Breun ;Tocoscoumba ;Keur Massene Birett ; Gani ;Keur Mour ;Touguenne ; Gani· Les familles Dieye et Boye des villages mauritaniens de Ndiago et de Mboyo cousins et parents des guet ndariens du Sénégal .