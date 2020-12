Pape Ibnou Ba : ‘’Je ne me fixe aucune limite’’

‘’Non du tout, je peux vous assurer que j’ai progressé dans la maîtrise de mon métier, notamment à l’Atletico de Marseille, aux côtés de Mamadou Niang, il m’a beaucoup aidé’’, a répondu l’attaquant sénégalais à la question de savoir s’il a perdu du temps ou pas, après s’être éloigné de l’élite professionnelle.



Pape Ibnou Ba a joué dans un club amateur en France (en National et en Régional 1) avant de signer au cours de la saison 2020-2021 pour son premier club professionnel en Ligue 2 française.



‘’Oui, Niang (qui fait maintenant partie des dirigeants de l’Atletico Marseille) a été très utile à mon arrivée en France. Actuellement, je récolte les fruits de ses conseils’’, s’est réjoui le joueur natif de Saint-Louis (nord).



‘’C’est là-bas que j’ai soigné ma technique d’attaquant de pointe, le poste que j’occupe actuellement à Niort avec un réel plaisir’’, a-t-il dit.



Ba fait part également de sa satisfaction pour le travail qu’il fait sous la direction de l’ancien sélectionneur de l’Ouganda, Sébastien Desabre, entraîneur de Niort depuis le début de la saison.



‘’C’est un coach qui a beaucoup d’expérience, et il m’aide à maîtriser le poste d’attaquant de pointe’’, a poursuivi l’ancien attaquant de la Linguère de Saint-Louis et du Stade de Mbour.



Pape Ibnou Ba a marqué sept buts pour Niort, qui se bat pour le maintien en Ligue 2.



‘’Franchement, j’aimerais marquer le maximum de buts pour aider mon club à gagner et à se maintenir en Ligue 2’’, a-t-il dit, faisant part de son rêve de porter le maillot national, comme de nombreux footballeurs sénégalais.



‘’Oui, c’est un honneur pour tout footballeur de pouvoir jouer pour son pays. Je ne suis pas l’exception de la règle’’, a-t-il insisté.



Ba, qui a passé plusieurs mois dans le championnat du Liban, dit travailler ‘’pour faire partie des meilleurs’’. ‘’Et si le coach national juge que je suis prêt à venir jouer en sélection nationale, je serais l’homme le plus heureux.’’