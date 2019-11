Pape Malick Sy et Gaindé Fatma "appellent les talibés à plus de retenue"

En cette veille de Gamou, Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma a rendu une visite au porte-parole du khalife des tidianes Serigne Pape Malick sy. Occasion saisie par ce dernier pour rappeler les liens de parenté et d’amitié qui lient les deux familles religieuses.



Les deux hommes, qui ont longuement discuté, ont ainsi appelé les "talibés" à plus de retenue, leur soulignant que rien ne peut entacher les liens qui lient Touba et Tivaouane. Ils demandent ainsi aux Talibés de veiller à la préservation des relations déjà tissées par leurs guides.



SENEWEB