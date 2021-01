Partenariat "inédit" entre La Linguère et la Saed (vidéo)

La Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED) et l’ASCE la Linguère entame une nouvelle dynamique de collaboration. Le document formalisant le partenariat a été signé par les deux parties au sein de l’institution agricole. Aboubacry SOW s’est félicité d’un « acte inédit et fort dans le football sénégalais » évoquant la synergie créée entre le sport et le développement agricole. Dans le cadre de cette synergie, la SAED va accorder un accompagnement par le mécénat ou la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) du programme socio-éducatif et de formation de l’Association à l’endroit des petites catégories afin de garantir une meilleure insertion sociale à la jeunesse de la région de Saint-Louis. La Linguère devra bénéficier d’un appui technique dans l’entrepreneuriat agricole et la mise en relation avec les acteurs de la filière agricole de la vallée pour le développement des activités génératrices de revenus pour des projets d’insertion et de réinsertion économique et sociale des jeunes et des femmes de la région de Saint-Louis. Ainsi, des activités de sponsoring pour une visibilité et une meilleure compréhension des missions de la SAED par les acteurs du secteur agricole de la vallée du fleuve Sénégal à travers les évènements sportifs, culturels et économiques de l’Association seront préconisées.