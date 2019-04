Partenariat : la Turquie ouvre ses portes aux acteurs économiques de Saint-Louis (vidéo)

Ankara s’engage à renforcer la coopération multisectorielle qui le lie avec le Sénégal. Dans cette optique, il compte offrir une place de choix à la région nord. L’Ambassadeur d’Ankara en a fait part lors d’une visite d’échanges à Saint-Louis au cours de laquelle, il a échangé avec le bureau et des membres de la Chambre de Commerce d’Agriculture et d’Industrie.



« Nous considérons le Sénégal comme un partenaire stratégique dans le continent africain », a déclaré SEM Nihat Civaner. Le diplomate s’est réjoui de l’intérêt manifesté par les promoteurs économiques de Saint-Louis à l’endroit de son pays, en assurant qu’une suite concrète de ces discussions sera donnée dans un mois.



Cheikh Mouhamadou SOURANG a salué la disponibilité dont l’ambassadeur a fait preuve en acceptant de rencontrer ses membres. « Le plus important c’est qu’aujourd’hui, le principal obstacle a été levé », a-t-il dit, en magnifiant l’octroi de visas de 2 ans et plusieurs années aux acteurs économiques de Saint-Louis.



Le président soutient que cette nouvelle mesure va cimenter davantage la collaboration entre les deux peuples, en ouvrant d’importantes perspectives profitables aux deux pays.



Dans cette optique, il annonce qu’une vingtaine de commerçants feront, bientôt, un voyage d’affaires en Turquie. Il indique par ailleurs que le pays d’Erdogan sera l’invité d’honneur de la deuxième foire internationale de Saint-Louis.